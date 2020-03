Zielona Góra odwołuje imprezy masowe. Co ze spotkaniami wyborczymi?

Zielona Góra odwołuje imprezy masowe. Ponieważ jesteśmy w środku kampanii wyborczej należy zapytać co ze spotkaniami wyborczymi?

– Imprezy masowe, które są zaplanowane w najbliższych dwóch tygodniach, zostaną odwołane – poinformował w środę prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Wyjaśnił, że jest to element zapobiegawczy. Miasto na dzień dzisiejszy jest bezpieczne i przygotowane – zapewnił.

Na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze hospitalizowany jest pacjent, u którego potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Mężczyzna przyjechał do kraju z Niemiec. Pacjent wrócił z karnawału w Nadrenii Północnej Westfalii.

Prezydent Zielonej Góry na środowej konferencji prasowej ogłosił, że po konsultacji z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem miasto podjęło decyzję, że wszystkie imprezy masowe, które są zaplanowane w najbliższych dwóch tygodniach, zostaną odwołane.

– Ten przypadek, który pojawił się w Polsce jest to osoba, która przyjechała z Niemiec właśnie z imprezy masowej, więc uważamy, że lepiej zapobiegać takim wydarzeniom – podkreślił.

Wśród odwołanych wydarzeń jest koncert planowany na 8 marca, mistrzostwa Polski w tańcu czy targi oświatowe.

– Uważamy, że te imprezy mogą się nie odbyć, lub odbędą się w innym terminie. Świat się nie zawali naprawdę, jeśli nie wysłuchamy muzyki – dodał, podkreślając, że odwołanie imprez masowych to element profilaktyki.

– Nie ma powodów do paniki, do wzmożonych zakupów, dostawy są zapewnione i nie będzie z tym żadnego problemu. Staramy się wszystkich uspokoić (…) Na dzień dzisiejszy miasto jest bezpieczne. Miasto jest przygotowane i od kilku tygodni wszystkie wydziały, które są zainteresowane i do tego stworzone, przygotowują procedury na wypadek, który się właśnie pojawił – powiedział.

– Uważamy, że osoby starsze powinny unikać większych zgromadzeń, większych skupisk (ludzi), bo ta choroba w dużej mierze najmocniej atakuje osoby starsze. Nie dotyczy to w dużej mierze dzieci – powiedział prezydent dodając, że na razie nie ma potrzeby zamykania szkół czy przedszkoli.

Podkreślił, że obecnie nie ma potrzeby przeprowadzenia kwarantanny u kogokolwiek z mieszkańców miasta.

– W tym zakresie cały czas jesteśmy w kontakcie z służbami wojewody i ministra zdrowia. Bo to rząd jest w tym momencie tym, który nadaje ton i który jest odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań w skali całego kraju związanych z pojawieniem się koronawirusa – zaznaczył.

– Jestem przekonany, że tak jak nauczyliśmy się żyć z grypą, która jest chorobą sezonową i pojawia się w Polsce, tak nauczymy się żyć z koronawirusem – ocenił prezydent.

Władze miasta nie odniosły się w żaden sposób do spotkań organizowanych przez kandydatów startujących w wyborach prezydenckich, a jesteśmy w samym środku kampanii wyborczej. Czy one także będą odwoływane? Jeżeli tak, a nie widać powodów dla których takie zgromadzenia miałyby być traktowane inaczej z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, to będzie to miało wpływ na proces wyborczy. Na razie mówimy o jednym mieście ale można się spodziewać, iż inne będą stosować podobne środki.

Źródło: PAP/nczas