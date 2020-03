Duda przegrywa z Kidawą-Błońską? Panika w PiS po wynikach wewnętrznego sondażu

Andrzej Duda minimalnie przegrywa z Małgorzatą Kidawą-Błońską w wewnętrznym sondażu zleconym przez sztab wyborczy prezydenta. Jego wynika opublikowała „Wirtualna Polska”, a PiS nabrało wody w usta.

50,05 – 50,03 proc. dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i 49,95 – 49,97 proc. dla Andrzeja Dudy. Takie wyniki miały paść w sondażu, który zlecił sztab prezydenta z PiS.

Wyniki badania oznaczają, że o tym kto zostanie prezydentem zadecydować może zaledwie kilka tysięcy głosów. To również pierwszy ujawniony sondaż, który wskazuje na przegraną kandydata PiS.

Dziennikarze próbowali potwierdzić autentyczność sondażu i jego wyników w obozie władzy. Ale nikt pod nazwiskiem nie chciał go potwierdzić.

Natomiast sam rzecznik sztabu Adam Bielan odpowiedział w sposób bardzo wymijający. Bielan stwierdził, że „były różne badania”, ale po konwencji wyborczej Dudy, prezydent nie przegrywał w żadnym z nich.

Nie odpowiedział tym samym na pytanie, dotyczące badania poprzedzającego konwencję. A badanie, które ujawniła „Wirtualna Polska” miało powstać tuż przed nią.

– Sondaż miał powstać tuż przed konwencją, a po słynnym „sejmowym” występie posłanki PiS Joanny Lichockiej (13 lutego). Już wówczas mówiło się, że jej gest pod adresem opozycji, będzie kosztować prezydenta ok. 2 procentowy spadek poparcia w sondażach. Mimo, iż posłanka później przepraszała, to swoim zachowaniem skutecznie przyćmiła konwencję wyborczą Andrzeja Dudy – przekonuje Sylwester Ruszkiewicz, który ujawnił wyniki badania.

Co ciekawe – według innych badań powstałych w tamtym okresie, a które opublikowała m.in. „Polska The Times” różnice również były minimalne. Jednak w opublikowanych badaniach przewagę 0,6 proc. głosów utrzymywał kandydat PiS.

Mało tego, według badań z końca lutego, które opublikowało RMF FM, urzędujący prezydent przegrywa II turę w bezpośrednim starciu z kandydatem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

– Jeśli prezydent w pierwszej turze uzyska ok. 47-48 proc., to w drugiej turze zwycięstwo jest niemal pewne. Ale jeśli zagłosuje na niego ok. 40-41. proc. w pierwszej turze, to druga tura może być już plebiscytem: kto jest za prezydentem, a kto przeciw. Wtedy wyniki mogą wyglądać różnie – przekonuje informator „Wirtualnej Polski” związany ze sztabem Dudy.

