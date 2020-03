Kolejna absurdalna akcja miejskich aktywistów. Zamkną ulicę przed szkołą

Szykuje się kolejna absurdalna akcja tzw. miejskich aktywistów. Tym razem zamkną ulicę przed szkołą, bo jak twierdzą dzieci maszerują do niej w „w kłębach spalin”.

Ulica zostanie zamknięta na pół godziny między 7.45 a 8.15. Akcję przeprowadzi fundacja „Rodzic w mieście” i inne podobne organizacje. Zaplanowała ją na piątek 20 marca, ale nie podała jeszcze przed którą ze szkół planuje zablokować ulicę.

Miejscy aktywiści uzasadniają akcję „bezpieczeństwem dzieci na ulicach”. Na długiej liście powodów podają między innymi, że robią to po to by pokazać że do szkoły można „przyjść spacerem, dojechać rowerem, hulajnogą czy komunikacją miejską”. Co ciekawe nie zauważają przy tym, że o ile z dojście spacerem będzie możliwe to dojazd autobusem już nie.

Aktywiści piszą też że robią to by:

– dzieci, które przyjeżdżają do szkoły rowerem lub przychodzą pieszo nie musiały przeciskać się przez zastawione samochodami chodniki;

– dzieci nie musiały wdychać spalin wprost z rur wydechowych samochodów zaparkowanych „na chwilę” na włączonym silniku

Zachęcają także do ruchu fizycznego i stawiają filozoficzne pytanie „czy dowożenie dziecka pod same drzwi szkoły to rzeczywiście najlepsze co dla nich robimy?”.

Nie mamy nic przeciwko ruchowi fizycznemu ani temu, że ktoś chce odprowadzać swoje dziecko do szkoły pieszo lub dowozić rowerem. Jego wybór.

Problem polega na tym, że zgodnie z lewicową „logiką” miejscy aktywiści chcą aby wszyscy podporządkowali się ich wizjom. Blokując ulicę siłą narzucają innym co mogą lub nie mogą robić. Na to zgody nie ma i być nie może.