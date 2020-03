Koronawirus w Polsce. Te imprezy zostały odwołane

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w środę rano, że potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Mężczyzna do Polski przyjechał z Niemiec autobusem.

Służby urzędów wojewódzkich we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym prowadzą monitoring imprez masowych pod kątem aspektów epidemiologicznych. Niektóre z nich są odwołane.

Sejm

W związku z koronawirusem wstrzymano wycieczki do Sejmu i konferencje. – Wstrzymano też wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych – poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Bieg Kobiet

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, „w związku z potrzebą minimalizowania ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19″, odwołano planowany na 8 marca Bieg Kobiet w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Impreza odbędzie się w innym terminie.

Targi w Poznaniu

We wtorek 3 marca br. zarząd Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) poinformował, że tegoroczne edycje targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show, Kongres Move – International E-Mobility Congress oraz Targów Techniki Motoryzacyjnej odbędą się w późniejszym terminie – w dniach od 18 do 21 czerwca. Według wcześniejszych planów imprezy miały się zacząć 26 marca.

Dni Otwarte Politechniki Rzeszowskiej

Rektor Politechniki Rzeszowskiej z uwagi na zagrożenie koronawirusem odwołał zaplanowane na następny tydzień Dni Otwarte uczelni. Dni otwarte to impreza dedykowana tegorocznym maturzystom. Miała się odbyć na politechnice w następną środę – 11 marca. Udział w niej miało wziąć ok. 1 tys. osób. Pod koniec lutego br. decyzję o odwołaniu imprez organizowanych przez samorząd podjął też prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu

Jak poinformował 5 marca br. Zdzisław Ziółkowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Yankees, tegoroczny 20. Jubileuszowy Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu „Działdowo Cup 2020” nie odbędzie się – jak planowano – w dniach 13-15 marca. Nowy termin wyznaczono wstępnie na 20-22 listopada.

Wyjazdy studenckie

Rektor kieleckiej uczelni prof. Jacek Semaniak w specjalnym komunikacie poinformował, że wstrzymał do odwołania wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników uczelni do Chin, Hong Kongu, Iranu, Korei Południowej, Japonii i Włoch. Zaznaczył, że decyzja ma związek z komunikatem Światowej Organizacji Zdrowia. Dotyczy ona zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 i podnoszącym stopień globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa do bardzo wysokiego.

Źródło: PAP / nczas.com