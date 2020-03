„Oszust czy kretyn?” Awantura pomiędzy Korwin-Mikkem a Danielsem. Poszło o pogromy [VIDEO]

„The Jerusalem Post” opisało wypowiedzi posła Janusza Korwin-Mikkego dot. koronawirusa. Poseł Konfederacji stwierdził, że „wirus zabijający 10 proc. zarażonych to nie „broń biologiczna” lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości (bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)”.

– Poziom wykształcenia lekarzy!! Wirus zabijający 10 proc. zarażonych to nie „broń biologiczna” lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości (bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)! – stwierdził poseł Konfederacji.

– Po tweetcie, że koronawirus nie nadaje się na broń biologiczną dzwoni dziennikarz z pretensją, że nie wykazuję empatii. Pytam, czy czytał Darwina? Czytał, „ale od czasu Darwina jest postęp”. Cóż: od śmierci Newtona minęło 300 lat, ale grawitacja działa. Selekcja naturalna też – napisał Janusz Korwin-Mikke.

Wpis posła na Twitterze wywołał falę oburzenia. Lewicowi czytelnicy portalu zarzucili mu brak empatii. Następnie w Polsat News poseł broniąc tej teorii nawiązał do pogromów.

– W wyniku pogromów przeżywali najsilniejsi i najzdolniejsi. To ostrzeżenie dla antysemitów. Żydzi są właśnie dlatego potęgą, bo mieli pogromy. Nawet są teorie, że rabini specjalnie prowokują pogromy właśnie po to, żeby Żydzi przeżywali i wtedy jest selekcja naturalna – mówił polityk.

To wywołało oburzenie izraelskiej prasy. W publikacji „The Jerusalem Post” przeinaczono słowa posła, a dodatkowo zmyślono fragment jakoby Korwin-Mikke twierdził, że rabini popierali pogromy (polityk stwierdził, że takie teorie istnieją, a nie że sam je wyznaje).

Następnie polskiego posła zaatakował Jonny Daniels. – Znowu ten rasista, ksenofobiczny antysemita szarga dobre imię Polaków na arenie międzynarodowej. Skandal! – napisał Daniels.

Once again, this racist, xenophobic antisemite disgraces the good name of Poles on the international stage. Disgraceful! https://t.co/4cNinNOmGH

– Oszust czy kretyn? Pan Jonny Daniels może się nie zgadzać, iż selekcja w wyniku pogromów pomogła Żydom osiągnąć wyjątkowy poziom rozwoju. Jednak DLACZEGO uznaje to (twierdzenie – red.) za antysemityzm? Jeżeli powiem, że jelenie rozwijają się szybciej przez wilki, to czy jest to antyjelenizm? Trzeba najpierw pomyśleć, zanim użyje się słowa na A (od antysemityzmu – red.) – odpisał mu Korwin-Mikke.

Faker or moron? @MrJonnyDaniels may disagree that pogroms through selection helped Jews to achieve exceptional level of development. But WHY is it anti-semitic? If I say that deers develop quicker because of wolves – is it anti-deerism? One should first think – then use A-word! https://t.co/p9tyt7Eu4O

— Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) March 5, 2020