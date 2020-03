Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, podczas wczorajszej konferencji prasowej odniosła się do ataków na wolontariuszy swoich kontrkandydatów. Padło też pytanie o „SokzBuraka”.

Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał o komentarz do ataków na wolontariuszy pozostałych kandydatów w wyborach prezydenckich. Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że „nikogo nie będzie potępiać”.

Pod koniec lutego, w centrum Poznania, dwóch działaczy Konfederacji zbierało podpisy poparcia pod kandydaturą Krzysztofa Bosaka. Jednego z wolontariuszy uderzono. Drugiego zaś zaatakowano gazem pieprzowym. Dwa dni później doszło do ataku w Miastku w województwie pomorskim. Tam ofiarą napaści był aktywista, który zbierał podpisy dla Andrzeja Dudy. Został uderzony w brzuch. Wyrwano mu także teczkę.

Padło również pytanie o „SokzBuraka”.

– „Soku z Buraka”, żadnych ludzi, którzy tam pracują, nie znam, więc w ogóle nie będę tego komentowała – mówiła Kidawa-Błońska. Niemal natychmiast zareagował także Adam Szłapka i zakończył konferencję prasową.

Hit 🔥

Cenzura kandydatki, czy odpowiadamy tylko na wygodne pytania? Adam Szłapka ręką daje znać Kidawie, aby nie odpowiadała na pytanie dziennikarza o Sok z buraka. #Kidawa:

Nie znam nikogo z "Soku z buraka"#serio ?🙄😆 pic.twitter.com/FBRUmWi6Zy — PiS Warmińsko-Mazurskie (@PiS_WarmiaMazur) March 4, 2020

Tymczasem wyszło na jaw, że w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pracuje Mariusz Kozak-Zagozda, twórca „SokuzBuraka”. – Sztab wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ukrywał do dziś Mariusza Kozaka-Zagozdę. To bardzo sprawny PR-owiec, który stworzył, wymyślił i administruje profilem „SokzBuraka” – mówił Marcin Wikło.

– Jeśli któryś z prawicowych polityków doznał kiedyś jakiejś przykrości w internecie, to podejrzewam, że musiał być w to zamieszany „SokzBuraka”. To największy internetowy ściek hejterski, jaki można sobie wyobrazić. Mamy jasność i pewność, że to człowiek wcześniej zatrudniony przez partię PO, ratusz Rafała Trzaskowskiego i przez komitety wyborcze w poprzednich wyborach, jest także na etacie w komitecie wyborczym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – dodał w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Źródła: Twitter/Polskie Radio 24