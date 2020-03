Ten domowy żel antybakteryjny może ochronić Cię przed koronawirusem! Zobacz, jak go zrobić

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Zginęły już tysiące ludzi na świecie. Teraz ten wirus trafił do Polski. Jak podaje WHO jedną z podstawowych form walki z chorobą to częsta dezynfekcja rąk. Pokazujemy Wam jak stworzyć żel antybakteryjny w domu!

Koronawirus to wirus, który mocno działa na wyobraźnię. Teraz niestety jest już w Polsce. Dlatego jak apelują eksperci i lekarze, musimy często myć ręce!

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i WHO wskazują jak chronić się przed śmiertelnym zagrożeniem. Przede wszystkim unikajmy ludzi zarażonych oraz po powrocie do domu myjmy ręce.

Dlatego Polacy w panice rzucili się na mydła antybakteryjne i żele dezynfekujące. Co było łatwe do przewidzenia, z tego powodu zabrakło ich w sklepach. Jednak można spokojnie stworzyć taki żel bez wychodzenia z domu.

Okazuje się by stworzyć, skuteczny żel antybakteryjny nie potrzebujemy wychodzić z domu. By zrobić go samodzielnie musimy posiadać następujące rzeczy:

1/4 szklanki żelu aloesowego

olejku antybakteryjnego. np: lawendowy, goździkowy czy eukaliptusowy 30-35 kropli

spirytusu salicylowego lub ratyfikowanego – 1-2 łyżki

oraz oczywiscie pojemnika z dozownikiem na żel

Mając te składniki wystarczy je ze sobą wymieszać i przelać do pojemnika. Wtedy otrzymujemy żel, a którego powinniśmy jak najczęściej korzystać. Okres przydatności domowego żelu do dezynfekcji to około 2-3 miesiące.