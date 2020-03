To jedna z najmądrzejszych wypowiedzi na temat koronawirusa. Trener Liverpoolu Jurgen Klopp: „To bez znaczenia co mówią sławni ludzie” [WIDEO]

Trener Liverpoolu został zapytany przez dziennikarza o opinię na temat epidemii koronawirusa. Słynny szkoleniowiec odpowiedział, że jego opinia, podobnie jak innych znanych ludzi jest kompletnie bez znaczenia.

Fragment konferencji prasowej z Jurgenem Kloppem stał się prawdziwym hitem sieci. Wypowiedź słynnego trenera była nauczką dla dziennikarzy i głosem rozsądku w nakręcanej przez media histerii.

Niemiecki szkoleniowiec został poproszony przez dziennikarza o komentarz do epidemii koronawirusa i zapytany o to, czy on i jego zespół obawiają się jej rozprzestrzeniania.

– Nie podoba mi się, to, że jeśli chodzi o tak poważna rzecz, to opinia menedżera piłki nożnej miałaby być ważna – odpowiedział Klopp. – Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Gdybym cię zapytał to miałbyś do powiedzenia dokładnie to samo co ja – mówił do dziennikarza. – Nie ma znaczenia co mogą powiedzieć sławni ludzie.

– O tych rzeczach musimy rozmawiać we właściwy sposób, a nie z ludźmi, którzy nie mają wiedzy, takimi jak ja. Ludzi, którzy ją mają mogą mówić róbcie to, czy tamto, czy będzie dobrze, czy nie. A nie menedżer futbolu. Nie rozumiem tego.

– Noszę czapkę baseballową i źle się golę. Martwię się jak wszyscy inni. Mieszkam na tej planecie i chcę, aby była bezpieczna i zdrowa, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, absolutnie. Moja opinia na temat koronawirusa jest bez znaczenia.