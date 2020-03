W odmętach lewackiego szaleństwa. Tęczowi na wojnie z kobietami. Nawet 8 marca nie zostawią w spokoju

Aktywiści LGBTKGB doprowadzili do odwołania Dnia Kobiet w jednej z dzielnic Liverpoolu. Uznali, że święto 8 marca i promowane hasła wykluczają zmiennopłciowców.

Rada Merseyside- jednej z dzielnic Liverpoolu uległa szantażom grup LGBT i odwołała obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Poszło m.in. o flagi, które miały być wywieszone na budynkach publicznych i lokalnych władz.

Wroga definicja w słowniku

Tęczowym faszystom nie spodobała się bowiem zamieszczona na flagach, przytoczona za słownikiem języka angielskiego, definicja słowa kobieta: „Kobieta, rzeczownik, osoba dorosła płci żeńskiej”.

Według faszystów LGBT ta definicja jest transfobiczna i „wroga wobec społeczności zmiennopłciowców”.

Burzę rozpoczął niejaki Adrian Harrop, który sam określa się jako „sojusznik społeczności zmiennopłciowców”wrogich Na Twitterze napisał: „Flaga którą wywieszacie jest jak ukryty język transfobów, jest symbolem i znakiem jednej z najbardziej w Wielkiej Brytanii wrogich wobec zmiennopłciowców grup i liderów w sianiu nienawiści”.

Ulegli szantażystom spod znaku LGBT

Jak donosi dziennik „Liverpool Echo” rada Dzielnicy zdecydowała o usunięciu flag z „transfobiczną” definicją. W komunikacie oświadczono:„Zdaliśmy sobie sprawę z potencjalnych problemów jakie wywołuje napis na na fladze, więc usunęliśmy je.”

Wcześniej usunięto też plakaty z definicja słowa”kobieta”. Faszyści z LGBT uznali, że „sprawiają one iż zmiennopłciowcy nie czują się bezpiecznie”.

Szantażystom LGBT uległ też Uniwersytet Leicester, od którego tęczowi faszyści domagali się zmiany nazwy „Międzynarodowy Dzień Kobiet”. Chcieli by w wyrazie „kobieta” – „woman” dodać x odnoszące się do zmiennopłciowców. Od teraz ma być „womxn”. nawet nie wiadomo jak to tłumaczyć. Kobietox?

Uniwersytet poddał się presji i oznajmił, że w materiałach i pismach będzie posługiwał się słowem ‚kobietox”. Związek studentów uczelni powołała też zmiennopłciową Dan Orr na oficer polityczną pilnująca praw kobiet. Na uniwersytecie działają już oddzielnie oficerowie polityczni do spraw zmiennopłciowców, kolejny ds. LGBT i jeszcze jeden ds. bezpłciowców i wielopłciowców.