Znamy hasło kampanii wyborczej Krzysztofa Bosaka! [VIDEO]

„Naprzód Polsko!” to hasło kampanii kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka w wyborach prezydenckich.

Krzysztof Bosak oraz jego sztab zaprezentowali dziś hasło na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, która odbyła się przez Pałacem Prezydenckim.

– „Naprzód Polsko!” to hasło pod którym idziemy do tych wyborów, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk, „Naprzód Polsko!” to hasło wyrażające niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa do Polski, która będzie lepsza, do Polski która będzie oparta naszych ideałach – powiedział Bosak prezentując hasło.

Kandydat Konfederacji przypomniał, że reprezentuje środowiska wolnościowe, narodowe i konserwatywne.

– Są to ideały wolnościowe, konserwatywne, tradycyjne są to ideały narodowe i patriotyczne – wyjaśnił.

Bosak zapewnił, że chce by Polska się rozwijała i nie była tłamszona przez niepotrzebne regulacje powstające czy to w kraju czy zagranicą.

– Chcemy żeby Polska była dumna, była silna, żeby nikt Polsce nie narzucał pod jakimi wartościami mamy budować swój porządek prawny, swój porządek ustrojowy – mówił.

Kandydat Konfederacji zapowiedział, że będzie rozwijał te hasła w trakcie spotkań jakie odbędzie w ramach kampanii wyborczej.

Ogłosił także, iż 14 marca odbędzie się jego ogólnopolska konwencja wyborcza.