Brawo Grecy! Przemytnicy nielegalnych imigrantów wypędzeni z wyspy Lesbos [VIDEO]

Wszystkie organizacje zajmujące się szmuglowaniem imigrantów do Grecji wycofały się z Lesbos. A właściwie zostały z niej wypędzone przez mieszkańców.

Douglas Herman, jeden z założycieli Refocus -organizacji przestępczej, zwanej pozarządową mówi, że jej członkowie musieli opuścić wyspę i zawiesić działalność z obawy o własne bezpieczeństwo. Doszło bowiem do ataków mieszkańców, którzy mają dość nie tylko imigrantów, ale też cudzoziemców, którzy im ich sprowadzają. W rozmowie z niemieckim dziennikiem „Die Zeit” powiedział, iż „gangi faszystów” atakowały ich i groziły im.

Załoga przemytniczego statku Mare Liberum twierdzi, że również została napadnięta przez „faszystów„.

„Nasza załoga została zaatakowana przez tłum faszystów gdy nasz statek Mare Librum cumował w porcie Skala Loutron na Lesbos. Krzyczeli na nas, grozili nam rozlali benzynę na pokładzie statku. Nasza załoga została zmuszona do opuszczenia statku” – napisali przemytnicy na Twitterze.

Jak relacjonuje reporter z organizacji Dziennikarze bez Granic doszło także do ataków na żurnalistów. Grecy zarzucają im rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i podżeganie do przestępstwa przemycania nielegalnych imigrantów.

Mieszkańcy wyspy przepędzili tez oficjeli ONZ – Wysokiej Komisji ds. Uchodźców (UNHCR). Podpalono centrum gdzie przyjmowani są imigranci. Spalono też siedzibę urzędników ONZ.

Burmistrz położonego na Lesbos miasteczka Moria – Nikos Trakellis już w 2018 roku ostrzegał, że Grecy wezmą sprawy we własne ręce. Teraz po tym jak Turcy otworzyli granice i zaczełi „przysyłać” nielegalnych imigrantów jego słowa znalazły potwierdzenie. Do Grecji próbują przedostać się setki tysięcy imigrantów.

As soon as it was announced that Erdogan was going to give migrants free passage to Europe, Soros-style NGOs (mostly German personnel) arrived to the Greek island #Lesbos to assist the migrants

But the locals have had enough,today they attacked to NGO staff, screaming "go home"! pic.twitter.com/6XAGszcCYG

