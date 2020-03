Czabański: „Rozpoczynamy głosowanie nad odwołaniem Kurskiego”

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie nad odwołaniem prezesa Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego.

To pokłosie listu, jaki Kurski wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym oddał się do jego dyspozycji.

Kurski był także gościem Danuty Holeckiej w programie „Gość Wiadomości”. – Weto i zablokowanie pieniędzy byłoby śmiercią telewizji. Nie po to przez cztery lata odbudowywałem siłę i prestiż Telewizji Polskiej, żeby teraz ktokolwiek to dzieło zniszczył – mówił prezes TVP.

Stawką w grze są dwa miliardy złotych rekompensaty z publicznych środków dla TVP. Prezydent Duda w piątek wieczorem ma zdecydować, czy podpisze ustawę uchwaloną przez Prawo i Sprawiedliwość. 6 marca mija bowiem konstytucyjny czas na decyzję prezydenta. Może ustawę podpisać, zastosować weto albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie nad odwołaniem Kurskiego. Członkowie Rady Mediów Narodowych mają czas na oddanie głosów do poniedziałku.

Niewykluczone jednak, że decyzję podejmą znacznie wcześniej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niektórzy członkowie RMN już oddali głos. Z obozu Dudy płyną natomiast kolejne wieści o przesunięciu terminu ogłoszenia decyzji. Najpierw konferencja prasowa miała się odbyć o 20, następnie o 21, a wg najnowszych informacji – o 22.30.

Przeciąganie decyzji do ostatniej chwili może oznaczać, że ważą się właśnie losy Jacka Kurskiego.