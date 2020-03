„Kaziuki” w Wilnie po raz 417 [VIDEO]

3 marca w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie została odprawiona Msza św w języku polskim ku czci św. Kazimierza Królewicza – patrona Litwy i archidiecezji wileńskiej. To wyjątkowe wydarzenie, choćby z tego powodu, że w wileńskiej katedrze nabożeństwa po polsku nie są codziennością.

Był to także wstęp do tegorocznych „Kaziuków”, czyli słynnego jarmarku odpustowego. Rozpoczął się w piątek, 6 marca i potrwa do niedzieli, 8 marca. Od kilkuset lat Jarmark Kaziukowy tradycyjnie rozmieszcza się w samym sercu Wilna, wzdłuż alei Giedymina, przy ulicach Šventaragio, T. Vrublevskio, B. Radvilaitės, Maironio, Vokiečių i Pilies.

Od Jarmarku Kaziukowego rozpoczyna się wileńska wiosna. W czasie kiermaszu pojawiają się tradycyjne palmy wileńskie, wyroby rękodzieła głównie z drewna i wikliny, miejscowe kulinaria i słodycze.

Kaziukowy kiermasz przywołuje pamięć o św. Kazimierzu Królewiczu, na którego cześć po raz pierwszy przed ponad 400 lat temu odbył się taki pierwszy jarmark. Imprezę otwiera parada i popisy kapel ludowych.

Św. Kazimierza urodził się w 1458 roku w Krakowie. Był synem króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i austriackiej księżnej Elżbiety Habsburżanki. Po długotrwałej chorobie zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku. Został pochowany w katedrze wileńskiej. W 1602 r. został ogłoszony świętym, w 1636 r. – patronem Litwy.

Z inicjatywy administratora bazyliki archikatedralnej, księdza Virginijusa Česnulevičiusa odpustowe Msze św. są po raz pierwszy odprawione nie tylko w języku litewskim, ale również polskim, angielskim, włoskim i białoruskim.

Ostatni raz modlono się po polsku w katedrze wileńskiej 8 listopada 2018 roku w intencji Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez ten kraj niepodległości. Z taką inicjatywą wystąpiła miejscowa społeczność polska i Związek Polaków na Litwie.

Ze względu na koronawiorusa ograniczono jednak imprezy, które miały się odbyć w zamkniętych salach.

W sobotę i w niedzielę na placu Katedralnym odbędzie się loteria, quizy zorganizowane przez wspólnotę katedralną. Odbędzie się też podsumowanie konkursu na najładniejszą figurkę św. Kazimierza. Odpust zakończy w niedzielę msza święta w intencji uczestników Jarmarku Kaziukowego.

Odpustowe „Kaziuki” organizowane są także w Grodnie na Białorusi, gdzie św. Kazimierz zmarł.

Źródło: L24.lt/ PAP