Koniec obrzydliwych zabaw? Skazany za lizanie lodów w sklepie i odstawianie ich na półkę do sprzedaży. Miał naśladowców [VIDEO]

Rok temu w sieci i amerykańskich sklepach zapanowała nowa obrzydliwa moda. Młodzi kretyni i kretynki – by uwzględnić płciowe parytety, lizali lody w sklepach lody i odstawiali na półki, by trafiły dalej do sprzedaży. Potem wiele nagrań z tych tych obrzydliwych zachowań zamieszczano w sieci.

Teraz skazano jednego inicjatorów tej kretyńskiej zabawy. 24-letni D’Adrien Anderson z Teksasu został skazany na karę więzienia i grzywny. W sierpniu ubiegłego roku dał „popis” w jednym ze sklepów największej amerykańskiej sieci – Walmart. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery sklepowe i trafiło do sieci. Tak obrzydliwiec znalazł wielu naśladowców.

D’Adrien Anderson został skazany na 30 dni więzienia. Ponadto wymierzono grzywnę w wysokości 1000 dolarów. Oprócz tego musi zapłacić 1565 dolarów producentowi lodów – firmie Blue Bell Creameries. Musiała ona wymienić wszystkie lody w sklepie. Wobec obrzydliwca orzeczono też 2 lata okresu próbnego i 100 godzin prac społecznych.

Na zmniejszenie wyroku wpłynęło to, iż Anderson wrócił do sklepu i próbował polizane lody kupić. Oczywiście nie wiedział, które opakowanie.

Ale zupa się rozlała i dziesiątki kretynów i kretynek zaczęło go naśladować.

„Działania Andersona wywołały w społeczeństwie obawy co do jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych sprzedawanych w sklepach. Wpłynęły też na zaufanie konsumentów Blue Bell i spowodowały straty finansowe firmy. Tego rodzaju działalność nie będzie tolerowana” – oświadczyło w komunikacie biuro prokuratora hrabstwa Jefferson.

Gubernator Teksasu Greg Abbott zapowiedział, że wkrótce zostaną zidentyfikowani inni obrzydliwcy i równiez postawieni przed sądem.

