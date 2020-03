Koronawirus – głupota i paranoja. Urzędnicy kazali wyłączyć przyciski do otwierania drzwi w autobusach i tramwajach

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nakazał kierowcom i motorniczym wyłączenie przycisków do otwierania drzwi w autobusach i tramwajach. Wszystko z powodu koronawirusa. Podobne paranoiczne rozwiązania wprowadzono w Lublinie i Poznaniu.

Koronawirusowe zarządzenie obowiązuje od środy. Przyciski do otwierania drzwi w tramwajach i autobusach nie działają. Drzwi we wszystkich pojazdach będą otwierać kierowcy i motorniczy.

Zarządzenie ma obowiązywać aż do odwołania. Jak wyjaśnia ZTM chodzi o to, by pasażerowie nie musieli dotykać przycisków. Z zewnątrz, czy wewnątrz. To maja być środki ostrożności w walce z koronawirusem Na podobne działania zdecydowały się władze Lublina i Poznania.

Mniej więcej wiadomo jaki będzie skutek tego idiotycznego zarządzenia. Żaden. pasażerowie będą wciskać guziki, a drzwi się nie otworzą, póki swojego nie naciśnie kierowca. ZTM powinno natychmiast zdemontować wszystkie uchwyty poręcze, rączki w tramwajach i autobusach, bo pasażerowie także ich dotykają. A także kasowniki, bo z nimi tez ma się kontakt. A najlepiej też i bilety, bo też są przed skasowaniem dotykane – np przez sprzedawcę.

Urzędnicy powinni też opracować i opublikować instrukcję trzymania się uchwytów np. łokciem, albo stopą.

No i trzeba zlikwidować całą gotówkę, bo nieustannie przechodzi z rak do rak. Z projektem odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego monet i banknotów powinni do premiera zgłosić się geniusze z ZTM.