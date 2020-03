Niewiarygodne jacy idioci pracują w amerykańskich mediach. To trzeba obejrzeć 3 razy, by uwierzyć [VIDEO]

Jeden z najbogatszych Amerykanów Michale Bloomberg wycofał się z wyścigu do Białego Domu i nie będzie ubiegał się o nominację Demokratów. W tzw superwtorek, kiedy odbywała się prawybory w 14 stanach poniósł sromotną klęskę. Do wtorku uchodził za jednego z faworytów, bo plasował się wysoko w sondażach. Zawdzięczał to kampanii reklamowej na niespotykaną nigdy skalę.

Bloomberg na ogłoszenia, reklamę, swe biura wyborcze w poszczególnych stanach wydał ponad 500 milionów dolarów. Szacuje się, że być może nawet 700.

W superwtorek pretendenci Demokrató walczyli o pozyskanie 1455 delegatów. Po wydaniu pół miliarda dolarów Bloomberg zdobył 5 – z Samoa. Nieprawdopodobne koszty i nieskuteczność kampanii Bloomberga komentowane są w mediach.

Wszelkie granice zwykłego idiotyzmu przekroczyli dziennikarze występujący w programie MSNBC. Zaczęło się od wpisu na Twitterze Mekity Rivas – dziennikarki „Washington Post” i portalu Refinery 29.

„Bloomberg wydał 500 milionów dolarów na ogłoszenia” – pisze dziennikarka Rivas. „Populacja USA wynosi 327 milionów. Każdemu Amerykaninowi mógł więc dać milion dolarów i jeszcze by mu zostało. Czuję, że czek na milion dolarów zmieniłby życie większości Amerykanów. Wszystko zmarnował i jeszcze przegrał.

I to był dopiero początek tych idiotyzmów, w których 1 dolar staje się milionem i uszczęśliwia wszystkich Amerykanów.

Wpis przywołał dziennikarz stacji telewizyjnej MSNBC Brian Williams. – Kiedy przeczytałem to (wpis o rozdaniu każdemu miliona dolarów – przyp. red.) wszystko stało się dla mnie jasne – powiedział Williams i odczytał treść wpisu. – To niesamowity sposób przedstawienia tego (marnotrawstwa – przyp. red).

– Tak. To niesamowity sposób – wtórowała Mara Gay, dziennikarka zasiadająca w radzie wydawców „New York Times”. – To prawda.

Nagranie z rozmowy tych „dziennikarzy” zostało obejrzane przez miliony Amerykanów. Wiedzą skąd się bierze lewicowa ekonomia. I matematyka.

MSNBC's Brian Williams and NYT Editorial Board member Mara Gay do the math and conclude that Journalist Mekita Rivas is right, with the $500 million Bloomberg spent on ads he could have given $1 million to every American. pic.twitter.com/S9yWNqxoHN

— Breaking911 (@Breaking911) March 6, 2020