PILNE! Samobójczy atak w pobliżu ambasady USA w Tunisie

Według tunezyjskiej stacji radiowej Mosaïque, wysadził się w powietrze islamski terrorysta-samobójca. Miał pod budynek podjechać na motocyklu. 5 policjantów zostało rannych.

W okolicy zapanowała panika. Do wybuchu doszło w pobliżu ambasady, w handlowej dzielnicy Berges du Lac. To około dziesięciu kilometrów od centrum Tunisu.

Groźby o zamachu ambasada otrzymywała już w grudniu 2019 r.

#Tunis: A suicide bomber on a motorbike has killed himself by detonating an explosive device near the U.S. embassy in Tunis.

