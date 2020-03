Polska produkuje prawo na potęgę. Legislacyjna biegunka trwa w najlepsze

W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron nowego prawa. By być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, trzeba spędzać niemal trzy godziny dziennie przez cały rok na lekturze nowych przepisów – wynika z raportu Grant Thornton.

Ilość wchodzących na bieżąco w życie przepisów jest ogromna, więc rzetelne ich śledzenie jest niemal fizycznie niemożliwe. Legislacyjna biegunka trwa w najlepsze.

Wynik z 2019 roku i tak jest znacznie niższy niż trzy lata wcześniej. Wtedy ustanowiono 35 tys. stron nowych przepisów. Po spadkach w 2017 i 2018 roku, w minionych 12 miesiącach znowu zanotowano wzrost rdr – o 2,5 proc.

W podziale na rodzaje w roku 2019 wyprodukowano:

3572 stron ustaw,

17 564 stron rozporządzeń,

419 stron umów międzynarodowych.

Gdyby ktoś chciał przeczytać szczegółowo wszystkie nowe akty, musiałby codziennie poświęcić temu 2 godziny i 52 minuty (przy optymistycznym założeniu, że na przeczytanie jednej strony aktu prawnego potrzebne są 2 minuty).

Autorzy raportu zaznaczają jednak, że wspomniane 2h52min dziennie mogłyby nie wystarczyć na pełne zrozumienie nowego prawa. Sporo aktów to jedynie nowelizacje starszych rozporządzeń i aby poznać ich sens, należałoby dodatkowo sięgnąć po teksty źródłowe.

Rekordowo krótki czas pracy nad ustawą

„Wiele do życzenia pozostawia też jakość prac nad nowymi regulacjami. Projekty aktów prawnych tworzone są często w pośpiechu, bez zachowania odpowiedniej staranności, z pominięciem konsultacji publicznych czy dyskusji z ekspertami. W 2019 r. średni okres prac nad ustawą (licząc od dnia wpłynięcia ustawy do Sejmu do podpisu Prezydenta) trwał zaledwie 69 dni. Tym wynikiem posłowie pobili dotychczasowy rekord 77 dni z 2016 roku. To również o 30 dni krócej niż w 2018 roku i niemal trzy razy krócej, niż średni okres tworzenia ustawy w 2000 roku” – czytamy w raporcie.

Jedynym małym plusem płynącym z raportu jest fakt, że w 2019 roku uchwalono „jedynie” 156 stron przepisów podatkowych. Rok wcześniej zmiany zapisano na 362 stronach. Najwięcej zmian wprowadzono w przepisach o podatku VAT – obejmują 67 stron.

#BarometrPrawa

W 2019 roku @prezydentpl podpisywał ustawy w najszybszym od początku badania tempie –

średnio tylko 10 dni przeznaczał na analizę podpisywanej ustawy. Wszystkie liczby zw. z "nadprodukcją" prawa ➡️https://t.co/MiMiwOCczZ pic.twitter.com/sBFkbIPyAr — Grant Thornton Polska (@GrantThorntonPL) March 5, 2020

Źródło: Grant Thornton/inf. prasowa || NCzas.com