Pornhub nakręcił film dokumentalny dla LGBT. „Serwis chce wspierać sztukę”

Popularny serwis z filmami dla dorosłych, Pornhub, umieścił na platformie swój pierwszy film dokumentalny. „Shakedown” opowiada historię homoseksualistów – kobiet i mężczyzn – zatrudnionych w klubach ze striptizem Los Angeles na początku XXI wieku.

Film jest dostępny za darmo. Pornhub twierdzi, że „chce wspierać sztukę”. W pierwszym pełnometrażowym filmie dokumentalnym na platformie nie ma scen erotycznych.

Po miesiącu film zostanie przeniesiony na jedna z płatnych platform. Informację o premierze przekazał portal Variety.

– Ten film jest pierwszym przejawem naszego większego projektu. Pornhub chce wspierać sztukę. Chcemy być postrzegani jako platforma, z której mogą korzystać także artyści i twórcy. Tymbardziej, że są artyści tworzący oryginalne dzieła, a którzy nie mają dostępu do takich miejsc jak YouTube czy Vimeo, ponieważ nagość jest tam zakazana. Dla nas to pierwsza premiera filmu pełnometrażowego. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani – twierdzi Alex Klein, dyrektor marki Pornhub.

W przyszłości porno w kinach i dostępne dla młodszych widzów?

Ciekawe, ale nie zaskakujące, jest to, że tego typu serwis obrał sobie tematykę LGBT na pierwszy tego rodzaju film. Te środowiska od dawna walczą, by to co powinno zostawać tabu, trafiało do mainstreamu.

Jeśli poważna filmografia nie będzie oddzielona od pornografii grubą kreską, to dojdzie do wulgaryzacji sztuki. Następnym krokiem będzie interdyscyplinarność filmów mainstreamowych. Da to ten sam efekt co edukacja seksualna w patologicznej wersji, którą do szkół chce wepchnąć środowisko LGBT. Będzie to jednak zjawisko wprowadzone nie instytucjonalnie, tylko tylnymi drzwiami, na poziomie zmiany społecznego postrzegania pewnych tematów. Następnymi etapami może być np. obniżanie wieku dostępu do tego rodzaju filmów, wraz ze zwiększoną ich dostępnością w takich przestrzeniach jak kina.

Dlatego, choć oczywiście prywatne podmioty mają prawo podejmować takie kroki jakie chcą, konserwatyści powinni głośno krytykować i wyśmiewać tego typu inicjatywy.

Źródło: Variety, Nczas.com