Prezydent Duda kłamie na antenie Radia Maryja. Jaka jest prawda? [VIDEO]

Prezydent Andrzej Duda był gościem programu „Rozmowy Niedokończone” w Radiu Maryja. W trakcie programu prowadził agitację wyborczą. Ponadto zwyczajnie i bezczelnie kłamał.

Prezydent Duda był gościem „Rozmów Niedokończonych” w Radiu Maryja. To program, w trakcie którego oprócz pytań od prowadzącego, możliwość zadania osobiście pytania mają słuchacze radia. Jest to też jeden z nielicznych, choć dość długi – bo trwający około 1,5 godz. – program publicystyczny.

Wczoraj prezydent miał okazję więc do prowadzenia agitacji wyborczej. W jej trakcie dopuścił się bezczelnego kłamstwa twierdząc, że za czasów jego prezydentury mieliśmy znaczący wzrost kwoty wolnej od podatku.

– Jest faktem, że kwota wolna od podatku wzrasta i wzrosła znacząco od czasu, od kiedy ja zostałem prezydentem. Dla osób najmniej zarabiających ona osiągnęła to, co ja wtedy obiecywałem – skłamał prezydent Andrzej Duda.

Dla wielu osób kwota wolna od podatku wciąż wynosi śmieszną wysokość 3091 zł. Wyjątkiem są osoby, które w ciągu roku zarobiły do 8 tys. zł. Ci wówczas nie muszą płacić podatku bezpośrednio. Mimo tego prowadzący rozmowę ojciec nie sprostował oczywistego fakenewsa prezydenta.

– Chciałbym, żeby były kontynuowane te dobre programy społeczne, żeby były nowe, kolejne programy, które mam nadzieję będziemy w stanie wdrożyć, żebyśmy również realizowali program stopniowego podnoszenia rent i emerytur – mówił dalej Duda.

– Proszę, żebyście na te wybory poszli. Proszę, żebyście przekonywali do tego – i także do mojej kandydatury i pozytywnych wyników mojej służby prezydenckiej – swoje rodziny, swoich przyjaciół, sąsiadów, bo to jest bardzo ważne – przekonywał.

