Strzelanina na wiecu prezydenta [WIDEO]

Strzelanina rozpoczęła się w trakcie przemówienia Karima Khalili, który jest jednym z najważniejszych polityków w Afganistanie. Były wiceprezydent stoi obecnie na czele Wysokiej Rady Pokoju.

Na wiecu przebywali także inni czołowi afgańscy politycy, wśród nich urzędujący premier Abdullah Abdullah i były prezydent Hamid Karzaj.

Uroczystości miały uczcić rocznicę śmierci prominentnego polityka szyickiej mniejszości hazarskiej zamieszkującej w Afganistanie.

Władze szpitala Mohammad Ali Jenah potwierdziły, że śmierć poniosły 23 osoby a 33 zostały ranne.

Jak dotąd nikt nie przyznał się do zamachu ale Talibowie zaprzeczyli, by mieli z nim coś wspólnego.

Video: The moment gunmen attacked a gathering of Afghan politicians in the west of Kabul. Dozens of civilians also attended the event. pic.twitter.com/lWC6jT2PKV

#ICC must investigate deadly attacks like this against Hazaras. We are sure Kabul government(NDS, ISIS-k) is involved. Ashraf Ghani attacks our political gatherings and blame ISIS-k for it. This cowardly attacks on civilians will be avenged inshallah ❤️ pic.twitter.com/IrbaBIrjh2

— Atiq Lotan (@LotanAtiq) March 6, 2020