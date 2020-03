Trump i Bloomberg wymieniają ciosy. Dziecinnieją na starość?

Wszystko rozpoczęło się od wpisu prezydenta Donalda Trumpa po tym, gdy w środę Michael Bloomberg ubiegający się o wybór z ramienia Partii Demokratycznej wycofał się z wyścigu.

78-letni Bloomberg, uznawany za jednego z najbogatszych ludzi na świecie, jest współzałożycielem i prezesem agencji prasowej Bloomberg L.P. W latach 2002-2013 był burmistrzem Nowego Jorku.

Bloomberg wydał na kampanię wydał pół miliarda dolarów. Jak twierdził zdecydował się wystartować po to aby odsunąć od władzy Donalda Trumpa.

Donald Trump złośliwie skomentował wówczas porażkę Bloomberga.

– Mogłem mu powiedzieć dawno temu, żeby się wycofał, oszczędziłby miliard dolarów. Teraz zainwestuje swoje pieniądze w kampanię Joe Śpiocha (Joe Biden przyp. red), aby uratować twarz. To nie zadziała! – napisał.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020