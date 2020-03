A jednak! Europejska agencja potwierdza. To była ZIMA STULECIA

Okres od grudnia 2019 do lutego 2020, czyli zima meteorologiczna, był najcieplejszym w historii pomiarów w Europie – twierdzą naukowcy z europejskiej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S).

To była zima stulecia i potwierdzają to naukowcy. Tegoroczna zima była średnio o 3,4 stopnia Celsjusza cieplejsza niż średnia wszystkich okresów zimowych w latach 1981-2010.

Do tej pory rekordowe temperatury osiągano w latach 2015 i 2016. Tegoroczna zima pobiła jednak ten rekord, aż o 1,4 st. C.

– To była najłagodniejsza zima w Europie od początku prowadzenia pomiarów. Było to ekstremalne wydarzenie samo w sobie – powiedział Carlo Buontempo, dyrektor C3S.

Ten sam naukowiec stwierdza jednak, że to wcale nie musi być trend zwiastujący zmiany klimatyczne.

Rekordowy styczeń i luty

Luty 2020 roku był drugim najcieplejszym lutym w historii pomiarów. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Cieplejsza końcówka zimy była tylko w 2016 roku.

Styczeń z kolei pobił europejski rekord temperatur z 2007 roku, ale zaledwie o 0,2 st. Celsjusza.

Co by nie mówić, mieliśmy w tym roku do czynienia z prawdziwą zimą stulecia!

Źródło: TVN Meteo