Echa decyzji Dudy. „WewnątrzPiSowska awantura o kasę”, „po wyborach rzeź”, „dla POPiS to dobrze”

Andrzej Duda zdecydował – prawie dwa miliardy złotych publicznej zapomogi trafi do mediów publicznych. W zamian stanowisko prezesa TVP straci Jacek Kurski. Jak decyzja jest komentowana?

Prezydent do ostatniej chwili wahał się, czy podpisać nowelizację ustawy PiS. 6 marca upływał konstytucyjny czas na podjęcie decyzji, a z jej ogłoszeniem czekano do ostatniej chwili. Konferencja prasowa miała się odbyć o 20, następnie o 21, a ostatecznie Duda wraz z premierem Morawieckim wyszli przed kamery o 22.45.

Tajemnicą poliszynela jest, że Duda w zamian za pieniądze dla mediów publicznych zażądał „głowy” Kurskiego. Na to nie godził się sam Kaczyński. Przeciąganie liny trwało w najlepsze i najwyraźniej istniała realna groźba, że prezydent ustawy nie podpisze. Ruch wyprzedzający zrobił zatem Kurski, który oddał się do dyspozycji Dudy, a w naprędce zorganizowanym głosowaniu przez Krzysztofa Czabańskiego, szefa Rady Mediów Narodowych, zdecydowano o odwołaniu Kurskiego.

W trakcie briefingu prasowego wraz z premierem Mateuszem Morawieckim prezydent argumentował, że zdecydował się podpisać rekompensatę pod warunkiem, że więcej pieniędzy będzie trafiać do ośrodków regionalnych. I że TVP oraz Polskie Radio musi dalej „realizować misję publiczną”, że świetnie prosperuje sport czy program Elżbiety Jaworowicz, a brak pieniędzy oznaczałby zwolnienie wielu osób, które mają rodziny. O upolitycznieniu państwowej telewizji, o zdewastowaniu debaty publicznej nie wspomniał słowem.

Według publicysty Wojciecha Wybranowskiego, będącego blisko Prawa i Sprawiedliwości, postawienie się Dudy i utrącenie Kurskiego oznacza, że wojenka wewnątrzpartyjna rozgorzeje na dobre. Walczą ze sobą frakcje Ziobry i Morawieckiego wraz z Gowinem.

2/2 bo wśród góry PiS panuje przekonanie, że Gowin i Morawiecki zbyt się rozpychają. 3. Doły mniej chętnie zaangażują się w kampanię, bo tam sympatią dla gowinowcow jest znikoma 4. Po wyborach rzez, bo JK już jest wkurzony (patrz p 2), a on nie zapomina 5. Chaos w kampanii — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) March 6, 2020

Co zrozumiałe, zachwyceni decyzją prezydenta o przyznaniu pieniędzy mediom publicznym byli politycy związani z PiS-em. Także Ci z „deklaracji nowego pokolenia”, jak na przykład Jan Kanthak, który zarzekał, że nigdy nie przyłoży ręki do podniesienia podatków, a przy pierwszej okazji to zrobił.

❤️ Bardzo racjonalna, odpowiedzialna decyzja Prezydenta @AndrzejDuda! Dumny jestem, że mamy prezydenta, który nie ulega demagogicznej narracji opozycji, próbującej budować kapitał polityczny na nieszczęściu i tragedii ludzkiej. — Jan Kanthak (@JanKanthak) March 6, 2020

Jest decyzja @AndrzejDuda Brawo Jest pełny konsensus w sprawie mediów publicznych. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) March 6, 2020

Nie każdego byłoby na to stać. „Bardziej od siebie kocham TVP i Polskę”- @KurskiPL, udało Ci się połączyć misję z oglądalnością. Zbudowałeś nowoczesną TV. Mam nadzieję, że ten scenariusz nie będzie zrealizowany. — Elżbieta Rafalska (@E_Rafalska) March 6, 2020

Opozycja z kolei nadal jedzie demagogią i bazuje na najniższych instynktach zrównując pieniądze dla mediów publicznych z brakiem pieniędzy na onkologię.

Panie Prezydencie, stracił Pan szansę, żeby oprzytomnieć. Podpisuje Pan ustawy bez namysłu. Wiem jedno, tego podpisu Polacy Panu nie zapomną. 2 mld na kłamstwa TVP, a nie na onkologię – wstyd. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) March 6, 2020

Czy prezydent zapomniał, że codziennie – dzień w dzień!!! umiera w Polsce prawie 300 osób na nowotwory złośliwe!? Ok 100 tys. rocznie! Gdybyśmy dołożyli na walkę z nimi dodatkowe 2mld zł, kilkanaście tysięcy osób można by uratować.Jestem głęboko rozczarowany bezduszną decyzją PAD — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) March 6, 2020

Andrzej Duda zmarnował ostatnią szansę by choć raz w całej kadencji podjąć decyzję niezależną, odpowiedzialną i odważną. Ostatnią szansę by zadbać o Polki i Polaków. Okazał się tchórzem i zwykłym partyjnym funkcjonariuszem. Ten człowiek nie nadaje się na prezydenta. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) March 6, 2020

Palec Lichockiej to niewinny gest wobec tego co zrobił Andrzej Duda. Podpisanie ustawy i przekazanie pieniędzy na TVP zamiast chorym na raka, to wybór kłamstwa w miejsce nadziei. Będziemy pamiętać. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) March 7, 2020

Konfederacja zwraca natomiast uwagę, że niezależnie od tego, kto będzie prezesem TVP, skoro media są w rękach partyjnych, to propaganda pozostanie na niezmienionym poziomie. Za którą, chcąc nie chcąc, płacą wszyscy.

Podpisał. Dwa Miliardy złotych lecą na rozwój propagandy, którą będą nas karmili. Każdy kolejny dzień Andrzeja Dudy na stanowisku Prezydenta RP to dzień dla Polski stracony. Nawet w tak oczywistej i tak skandalicznej sprawie nie potrafił postawić się partii matce. Bez honoru. pic.twitter.com/9dz3iYQTvQ — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) March 6, 2020

Kto doceni, że tylko KONFEDERACJA nie użyła języka nienawiści – i potwornej demagogii o "skazaniu na śmierć tysięcy chorych na raka"? https://t.co/ZeTovUnUfF — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) March 7, 2020

Premier… Czabański… w środku nocy… Ta ekipa rządząca jest już tak zaplątana w samą siebie, że nie jest kwestią czy ten układ się sypnie tylko – kiedy. A zużywa się bardzo brzydko. — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) March 6, 2020

Odezwał się nawet zapomniany Sławomir Broniarz. Narracja podobna do totalnej opozycji. Podmienił jedynie „bohatera”, czyli w miejsce onkologii wstawił nauczycieli.

Prezydent nie był tak szczodry dla nauczycieli, choć mogł, tak jak jest dla TVP. — Sławomir Broniarz (@Broniarz) March 7, 2020

A to inne ciekawe komentarze po decyzji Dudy. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie!

Cała konferencja – 30 minut bezprzedmiotowego, nieprzekonującego gadania zamiast 5 minut konkretu. Jeden z najsłabszych momentów tej prezydentury, bardzo słaby zwłaszcza w kontekście kampanii. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) March 6, 2020

Dla POPiS to jednak dobrze że Tusk nie sprywatyzował TVP jak obiecywał. O co oni by się tłukli? — Robert Gwiazdowski (@RGwiazdowski) March 7, 2020

Czyli posunęli prezesa Kurskiego. Mógł dać na film o Jedwabnem, ale nie dał. Zobaczymy jaka będzie w tej sprawie decyzja jego następcy. Są już jakieś typy? — Tomasz Sommer (@1972tomek) March 6, 2020

Nie można sprowadzać TVP do Wiadomości. I do Panoramy. I do Teleekspresu. I do Gościa Wiadomości. I do Studio Polska. I do TVP Info. I do Zenka Martyniuka, Sławomira i Majteczek w kropeczki Bayer Full. I do programu Kasta, i innych programów walących w opozycję. I Korony królów. — Stanisław Żerko (@StZerko) March 6, 2020

Jeżeli ta zmiana jakościowa ma polegać na tym, że Marzena Paczuska zyska większy wpływ w TVP, to oznacza to tylko tyle, że będzie jeszcze więcej PAD i zdecydowanie więcej premiera Morawieckiego, który był ewidentnie sekowany w telewizji rządowej. Takie wewnętrzne gry i zabawy. — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) March 7, 2020

Odpowiedzialna postawa prezydenta @AndrzejDuda: dobrze zdefiniowana rola mediów publicznych i gwarancja ich zrównoważonego finansowania. Skutecznie postawione warunki: oficjalnie programowe i w białych rękawiczkach personalne. A @TVP bez prezesa @KurskiPL będzie mądrzejsza. — Artur Zawisza (@artur_zawisza) March 6, 2020

.@pisorgpl wygrało wybory w 2019 roku mimo TVP Kurskiego. W maju, z racji specyfiki wyborów prezydenckich, to byłoby zadanie znacznie trudniejsze. Zmiana na Woronicza powinna dokonać się znacznie wcześniej, podobnie jak systemowo rozwiązane finansowanie mediów publicznych. — Marcin Palade (@MarcinPalade) March 7, 2020

Mimo prośby o weto PAD podpisał ustawę o zasileniu kasy TVP. Nie ma co się dziwić. Codzienny spot reklamowy zwany dla zmylenia przeciwnika "Wiadomościami" plus prywatny kanał informacyjny (TVP Info) o przebiegu kampanii wyborczej musi kosztować. Szkoda, że wszystkich podatników pic.twitter.com/XL2bDT8kNr — Michał Nieznański (@mnieznanski1) March 6, 2020

Wygląda na to, że coś co miało być kampanijną gierką poszło zupełnie nie w tę stronę w którą pójść miało. Twardy wyborca nie zrozumie dymisji Kurskiego. Miękki uzna, że „trzeba było dać na onkologię”. Nie widzę zysków dla PAD z tego jak to się rozegrało. — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) March 6, 2020