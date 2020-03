Francuska policja dostała narzędzia rodem z domu Wielkiego Brata

Od końca lutego francuska żandarmeria ma nowe narzędzie. Umożliwia ono podczas interwencji sprawdzanie w przypadku podejrzanego jego pochodzenia, poglądów politycznych, a nawet orientacji seksualnej.

Dla policji jest to tylko modernizacja dostępu do danych, które i tak może posiadać, dla innych ingerencja w prywatność i realizacja wizji Orwella. Chodzi o aplikację GendNotes, którą na razie dostała żandarmeria.

Podczas interwencji oprogramowanie pozwala sprawdzić niemal wszystkie dane osobowe osobowe podejrzanego przez telefon komórkowy. Nawet te mocne prywatne, jak pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, filozoficzne, religijne, czy orientacja seksualna.

Teoretycznie jest to tylko uproszczenie dostępu do danych, które i tak są już w policyjnej bazie. Dekret zezwala na „zautomatyzowane przetwarzanie” zebranych danych, ale teoretycznie można go stosować tylko w „przypadku absolutnej konieczności”. W aplikacji jest też jednak miejsce ,a komentarze i uwagi funkcjonariuszy.

Niektórzy krytykują tak łatwy i szeroki dostęp do często „wyjątkowo wrażliwych danych osobowych”. Dla Żandarmerii jest to „fałszywa debata” i nie chodzi tu o zbieranie przy tej okazji dodatkowych danych. W aplikacji mają być odnotowywane tylko obserwacje mające znaczenie dla procedury prawnej. Tak jak w przypadku robienia tradycyjnych, papierowych notatek i uwag.

Jest jednak i kolejny element, który budzi wątpliwości. Dekret o użyciu aplikacji GendNotes określa, że ​​zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku. Dostęp do informacji będą miały organy sądowe i śledcze, ale też reprezentujący władzę administracyjną i polityczną – prefekt, podprefekt i burmistrz danej gminy.

Zastrzeżenie, że ów dostęp ma być „w ściśle wyznaczonych granicach potrzeb” innych organów, raczej nie uspokaja. „Wielki Brat patrzy” już od dawna, a pozostaje tylko problem kto ma do niego dostęp.

Źródło: Valeurs/ 20 Minutes