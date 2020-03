Horror w Brzydowie. Pijany mężczyzna zamordował kobietę i ranił jej córkę [VIDEO]

W piątek 6 marca się przed godz. 7:00 rano młody mężczyzna wtargnął do jednego z domów w Brzydowie. Zamordował 43-letnią kobietę, a następnie ranił córkę zamordowanej. Policjanci zatrzymali sprawcę po pościgu.

Mężczyzna był prawdopodobnie znany domownikom. Do domu w Brydowie wpuściła go 43-letnia kobieta. 28-latek wszedł do środka i zaatakował kobietę młotkiem. Potem zadał jej kilka ciosów nożem.

Tragedia wydarzyła się w gospodarstwie położonym kilkadziesiąt metrów od drogi łączącej wsie Ornowo i Brzydowo w gminie Ostróda. Kobiety w swoim domu mieszkały same. Do Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie wpłynęło zgłoszenie o ugodzeniu nożem dwóch osób. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci ostródzkiej patrolówki oraz kryminalni. Według wstępnych ustaleń, do domu ofiar wtargnął mężczyzna, który zaatakował 43-latkę oraz jej 20-letnią córkę. Sprawca następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.

W budynku obok mieszkał brat zamordowanej kobiety. W czasie morderstwa przebywała on w pracy. Na wieść o tragedii pojawił na miejscu zdarzenia. Nie mógł uwierzyć w to co się wydarzyło. Nie potwierdził, że przyczyną tragedii mógł być zawód miłosny. 28-latek co prawda znany był kobietom, ale nie utrzymywał z nimi kontaktów.

Matka, mimo podjętej reanimacji, zmarła wskutek odniesionych ran. 20-latkę z ranami kłutymi przetransportowano helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Policjanci kryminalni po szybkim ustaleniu i analizie faktów w bezpośrednim pościgu zatrzymali w związku z tą sprawą 28-letniego mieszkańca gminy.

Sprawcę po zatrzymaniu przewieziono do komendy. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 2,5 promila. Zatrzymany trzeźwieje w policyjnym areszcie.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności oraz przyczyn tej tragedii.

Źródło: policja.pl