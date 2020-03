Już drugi kraj nie wpuścił statku Costa Fortuna do swoich portów z obawy przed koronawirusem. Uzasadnieniem ma być obecność Włochów na pokładzie. Na statku znajduje się także około 100 Polaków.

Tajlandia i Malezja nie wpuściły statku Costa Fortuna. Jako oficjalny powód podano obecność na pokładzie Włochów.

Płynący na trasie Singapur – Malezja – Tajlandia – Malezja – Singapur statek nie został w piątek wpuszczony do portu Phukecie w Tajlandii. „Otrzymaliśmy informacje z lokalnych źródeł, ze przyczyną niewpuszczenia statku do portu była obecność Włochów na pokładzie” – przekazało polskie biuro podroży Polviet Travel. Jego klienci znajdują się na pokładzie Costa Fortuna.

Wycieczkowiec został przekierowany do malezyjskiego portu na wyspie Penang. Według agencji ANSA, o północy 7 marca w Malezji zaczęły obowiązywać jednak nowe przepisy. W ich myśl do kraju nie mogą wjeżdżać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były we Włoszech. Jednostka nie dostała więc pozwolenia na wpłynięcie do portu George Town na wyspie Penang, ani do Port Klang obok Kuala Lumpur. Ostatecznie statek przekierowano do Singapuru. Ma dotrzeć tam w niedzielę 8 marca po południu.

Nie ma na razie żadnych informacji świadczących o pojawieniu się koronawirusa wśród osób przebywających na pokładzie Costa Fortuna. Na statku znajduje się 173 Włochów. Wszyscy czują się dobrze. Pod szczególną obserwacją znajduje się jednak 64 pasażerów z Włoch, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w swojej ojczyźnie.

„Sytuacja zdrowotna na pokładzie nie jest w żadnym stopniu krytyczna, nie ma podejrzanych przypadków wśród gości włoskich bądź innej narodowości” – oświadczył armator – Costa Cruises.

Wiadomo, że na pokładzie znajduje się około 100 Polaków, którzy udali się na wycieczkę z biurem podróży Polviet Travel. Dzisiaj firma wydała oświadczenie, które zamieściła na Facebooku. „Na chwile obecna nie mamy żadnych informacji o problemach lub zagrożeniu zdrowia polskich uczestników rejsu” – zapewniono.

Źródło: Facebook