Kurski wylatuje! Na pożegnanie przypominamy mu TE słowa Kaczyńskiego

Jacek Kurski twierdzi, że bez dwóch miliardów zrabowanych Polakom TVP by upadła. Przypominamy mu słowa Kaczyńskiego o przedsiębiorcach. Prezes Telewizji Polskiej nie będzie zadowolony.

– Krótko mówiąc, to weto i zablokowanie pieniędzy dla telewizji, byłoby śmiercią telewizji. Nie po to przez cztery lata, jako prezes Telewizji Polskiej, odbudowywałem, wydaje mi się że skutecznie, siłę i prestiż Telewizji Polskiej, żeby teraz ktokolwiek to dzieło zniszczył – mówił Jacek Kurski w rozmowie z Danutą Holecką w programie „Gość Wiadomości” TVP Info.

Trzeba przyznać, że to ciekawy przypadek – chwalenie się swoją nieudolnością. Po czterech latach TVP wciąż musi żebrać?

Przypomnijmy jednak Kurskiemu słowa wypowiedziane przez „naczelnika” Kaczyńskiego.

– Jeśli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się do niej po prostu nie nadaje. Jeżeli ktoś we współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, to po prostu powinien zająć się czymś innym – mówił Jarosław Kaczyński w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (uczelnia o. Rydzyka).

Skoro zwykły przedsiębiorca musi sobie radzić w takich warunkach, to dlaczego nie Kurski? Jeśli PiS nie chce prywatyzacji TVP, to nie może przynajmniej zatrudni jako prezesa biznesmena, a nie polityka?

Bo Jacek Kurski „nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach”. Może to oznacza, że „się do niej po prostu nie nadaje”?

Do poniedziałku Rada Mediów Narodowych w korespondencyjnym głosowaniu ma rozstrzygnąć w sprawie odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. Poinformował o tym w piątek przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Dodał, że z 5-osobowego składu RMN już wpłynęły 4 głosy za odwołaniem Kurskiego.

Czabański wziął udział w wieczornym briefingu. W jego trakcie prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę przyznającą w 2020 r. „rekompensatę” w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. W briefingu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski. Natomiast wcześniej tego dnia Jacek Kurski napisał w liście do prezydenta, że oddaje się do jego dyspozycji w imię dobra Telewizji Polskiej. Podkreślił również, że jego osoba „nie jest i nie będzie” przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa. W podobnym tonie wypowiadał się w wywiadzie w TVP Info.

