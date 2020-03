Mariusz Max Kolonko rymuje i grozi: „Każdy będzie wyłapany. Imię i nazwisko podane do publicznej wiadomości”

Mariusz Max Kolonko wciąż ma nadzieje odgrywać znaczącą rolę w polskiej debacie publicznej. Nie omieszkał zatem skomentować podpisu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę na peronie.

Kampania wyborcza napiera tempa, dlatego kandydaci co i rusz wymyślają sposoby, jak ładnie sprzedać się w mediach. Sztaby Dudy wymyślił zatem, że idealną okazją będzie podpisanie ustawy „Kolej Plus” na peronie.

Igrzyska dla ludu zorganizowane przez prezydenta postanowił skomentować Mariusz Max Kolonko, który od czasu do czasu przebąkuje, że i on wystartuje w majowych wyborach prezydenckich. Na tę okazję na chwilę zamienił się w „poetę” i ułożył wierszyk.

Na peronie siedzę

Końskie miny łapie

Potem coś pobredzę

Ciemny lud to złapie Prezydent jest ze mnie

Jak z końskiej dupy trąba

I tak ludźmi rządzę

Nosz normalnie – Bomba Prezydent na Maxa

Jedzie z Ameryki

Pierdyknie mnie w kosmos

W ciemne galaktyki#PolskaNaMaxa pic.twitter.com/9PR4FtqZXa — maxkolonko (@maxkolonko) March 6, 2020

Jeden z internautów zapytał Kolonkę, co sądzi o ignorowaniu przez TVP jego produkcji. W tym momencie do gry weszły cięższe działa i Kolonko z poety zamienił się w szeryfa.

„KAZDY z was Dudusiowe troloptysie bedzie wylapany imie i nazwisko podane do wiadomosci publicznej i zmuszony do splaty $$ wydanych na was pieniedzy Narodu na promowanie tego nieudacznika – Gratulacje – Wazny moment – powodzenia” – napisał Kolonko (pisownia oryginalna).