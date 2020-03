Oszuści! Nie dwa, a 10 miliardów złotych na TVP? Tak PiS zabezpieczyło się przed przegraną Dudy

Podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych skrywa tajemnicę. Okazuje się, że mowa w niej nie tylko o 2 mld złotych w tym roku.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. To na jej mocy do TVP i państwowego radia trafić ma 2 mld złotych.

Teraz okazuje się, że w treści ustawy pojawił się zapis dotyczący kolejnych lat. W ustawie zapisano, że co roku w latach 2020-2024 publiczni nadawcy mogą zakładać, że ich wpływy nie będą niższe.

A to oznacza, że do 2024 roku TVP i Polskie Radio otrzymają co roku przynajmniej kolejne dwa miliardy złotych. To tymczasem daje łącznie co najmniej 10 mld złotych.

W ustawie zapisano, że jednostki państwowej radiofonii i telewizji planując swoją pracę w latach 2020-2024 powinny uwzględniać co roku „wysokość przychodów ze środków publicznych na poziomie nie niższym niż suma prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na rok 2020 oraz rekompensaty określonej w art. 11b ustawy zmienianej w art. 2 (mowa o 1,95 mld zł – red.)”.

Natomiast w uzasadnieniu ustawy czytamy, iż „rozwiązanie to należy traktować jako gwarancję Państwa zapewnienia w kolejnych latach (…) publicznego finansowania misji mediów publicznych na adekwatnym, przewidywalnym i bezpiecznym poziomie, zgodnie z konstytucyjnym obowiązkiem Państwa”.

Źródło: Gazeta.pl