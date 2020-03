Tęczowi w natarciu. Murzyn zagra bezpłciową matkę chrzestną Kopciuszka [WIDEO]

Homoseksualista Billy Porter ma wcielić się w rolę bezpłciowej Wróżki – matki Kopciuszka w najnowszej filmowej adaptacji baśni braci Grimm. Jak twierdzi czarnoskóry aktor, dzieci są już gotowe na tak nowoczesną wersję opowieści.

Producenci najnowszej filmowej wersji „Kopciuszka” uznali, że najlepiej do odegrania roli Wróżki – matki chrzestnej Kopciuszka nadaje się czarnoskóry homoseksualista. Padło na 50-letniego Billy Portera, który pewnie przygotowany jest już do roli, bo na co dzień paraduje w damskich sukniach.

W wywiadzie dla telewizji CBS wyjaśnił jak widzi się w roli bezpłciowej matki chrzestnej. Jak stwierdził „magia jest bezpłciowa”, więc taka też będzie jego Wróżka.

– Kiedy byłem na planie uderzyło mnie to, jak to jest głębokie, że ja gram wróżkę i matkę chrzestną – tłumaczył czarnoskóry homoseksualista. – Magia nie ma płci. To będzie klasyczna wersja baśni dla nowego pokolenia. Ona (matka chrzestna – przyp. red.) będzie bezpłciowa i w tym jest moc – zachwala.

Bracia Grimm, gdyby żyli, pewnie byliby zachwyceni

Aktor stwierdził również że dzieci są już gotowe, by kwestie płciowe wprowadzić do bajek i tylko dorośli spowalniają ten proces.

Aktor wytłumaczył też dlaczego chodzi w damskich ciuszkach.

– Wkładanie butów na obcasach, zakładanie sukienek, zakładanie peruk sprawiło, że poczułem się silniejszym, bardziej rozważnym. Poczułem się bardziej męskim niż kiedykolwiek w swoim życiu – zwierzył się Porter.