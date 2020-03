Wielka drożyzna w sklepach. Ceny szybują w górę

Ceny 50 podstawowych produktów w supermarketach podrożały w ciągu roku średnio o 20 zł. Tak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl.

Ceny 50 podstawowych produktów w supermarketach przebiły barierę 300 zł. Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl i taketask.pl w weekend 28-29 lutego 2020 r.

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 299-304 zł, w porównaniu z 285,5 zł do 287 zł w styczniu 2020 r. Oznacza to zrost na poziomie ok. 15 zł. Sieć przed Wielkanocą 2019 r. proponowała 50 produktów w cenie 278 zł, czyli o 21-25 zł taniej niż obecnie.

W ostatni weekend Koszyk 50 produktów w Intermarche kosztował od 301,5 do 306 zł, wobec 296,5 zł do 301,5 zł w styczniu br. Rok temu ceny wahały się od 285 zł na Górnym Śląsku do 301,5 zł w Warszawie. Oznacza to, że wówczas było o 16 zł taniej niż obecnie.

Sieć Stokrotka oferowała 50 produktów w cenie 305,5 zł. Był to podobny poziom jak miesiąc temu, ale o 16 zł wyższy niż w lutym 2019 r. Podobne zakupy kosztowały wówczas od 289 do 292 zł.

W sklepach Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka wiązał się z wydatkiem rzędu 306,5, w zestawieniu z 300 zł w styczniu 2020 r. W lutym ub.r. zakupy takie kosztowały od 283 zł do 284,5 zł. Obecnie jest więc drożej o 23 zł.

W sieci Piotr i Paweł za 50 produktów z Koszyka trzeba zapłacić od 340 do 363 zł w zależności od miasta. W styczniu ceny wahały się od 332 zł do 335 zł. Rok temu było to od 307 zł do 320 zł, czyli o ok. 30-40 zł taniej niż obecnie.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl i taketask.pl. Dane pozyskiwano w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach.

Źródło: dlahandlu.pl