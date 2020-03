Więzień prowadził w celi wypożyczalnię filmów porno. Państwo mu zapłaci za przerwanie procederu

Historia jest godna Kafki. 1500 euro państwo francuskie będzie musiało zapłacić więźniowi za prowadzone przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne. Taki jest wyrok sądu administracyjnego.

Sprawa dotyczy zakładu karnego w Nantes we francuskim departamencie Loire-Atlantique. Oskarżony i osadzony za pornografię więzień miał w celi 81 filmów pornograficznych na płytach DVD.

Odbywający wyrok 4 lat więzienia mężczyzna jednak w końcu wpadł. Klawisze odkryli jego „filmotekę” i został dyscyplinarnie ukarany. Administracja więzienna udzieliła mu też nagany za „naruszenie procedur”.

30 sierpnia 2017 r. więzień złożył formalny wniosek o ujawnienie podstaw dla takiej nagany. Więźniowie często skargi piszą, więc administracja zlekceważyła jego list i odpowiedzi nie udzieliła.

Tymczasem prawo wyraźnie określa, że nie tylko powinna to zrobić, ale miała na to miesiąc od złożenia wniosku. Mężczyzna, który ma teraz 43 lata, odwołał się więc od tej kary do sądu administracyjnego i sprawę wygrał.

Ponieważ administracja więzienna nie wskazała mu „dokładnych postanowień wewnętrznych i przepisów”, które miałby złamać prowadząc swoją wypożyczalnię pornografii, karę trzeba było anulować.

W dodatku sąd administracyjny w Nantes orzekł nie tylko rację osadzonego, ale i nakazał państwu zapłacić skarżącemu 1500 euro z tytułu poniesionych kosztów prawnych. Będzie na „wypiskę”…

Źródło: Actu17/ Eclaireur-de-chateaubriant