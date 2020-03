Europol rozbił gang akrobatów okradający TIR-y w pełnym biegu

Europol poinformował o rozbiciu szajki, która na terenie pięciu krajów UE okradała „w biegu” ciężarówki. Wartość skradzionych łupów ocenia się na co najmniej 10 milionów euro.

Kradzieży dokonywano na autostradach podczas jazdy. TIR-y śledzono od momentu wyjazdu z magazynu po załadunku. Za każdym razem kierowcy, którzy byli ofiarami tych kradzieży, nie zdawali sobie sprawy, że są okradani.

Członkowie gangu akrobatów umieszczali swoją ciężarówkę zaraz za TIR-em i jechali z taką samą prędkością. W tym czasie wygimnastykowany złodziej wspinał się na jej maskę i stamtąd otwierał tylne drzwi okradanego TIR-a. Wszystko to działo się przy prędkości 90 km/h, nocą.

Później złodzieje, także „w biegu”, wchodzili do środka i przekazywali towary do drugiej ciężarówki, która miała zrobiony dostęp do ładowni przez dach. Akrobatyczne zdolności złodziei zdumiały nawet prowadzących śledztwo policjantów.

Gang dokonał ok. setki takich „operacji”. W samej tylko Francji doliczono się 21 kradzieży „woltyżerów”. Pierwsze osoby zatrzymano już kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz, 10 marca, Europol poinformował o rozbiciu całej szajki.

W sumie ​​do aresztu trafiło 68 osób, wszystkie narodowości rumuńskiej.

Francuska policja dziwi się, że w czasie 21 kradzieży dokonywanych przy pędzących autach nigdy nie doszło do żadnego wypadku. Są też zaskoczeni, że nikt i nigdy nie zauważył co się dzieje. Tłumaczy to trochę modus operandi gangu akrobatów, którzy zaczynali swoją pracę zawsze w godzinach od 2 do 3 w nocy, kiedy to inni kierowcy na autostradzie są na ogół mniej spostrzegawczy.

