Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa we Włoszech rośnie coraz szybciej

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech rośnie coraz szybciej. W ciągu doby zanotowano 168 zgonów.

Do 631 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem – poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. W ciągu doby zanotowano 168 zgonów. W całym kraju jest obecnie ponad 8,5 tys. zakażonych.

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli zastrzegł, że zmarłe osoby były zakażone koronawirusem, ale jednocześnie obciążone innymi chorobami, co oznacza, że wirus mógł nie być główną przyczyną śmierci.

Dotychczas wyleczono 1004 osoby.

Źródło: PAP