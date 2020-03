Plany architektoniczne wież World Trade Center na aukcji. Cena wywoławcza – 200 tys. dolarów

Wg specjalistów ostateczna wartość dokumentów może oscylować nawet wokół miliona dolarów. Szkice bliźniaczych wież, zniszczonych w ataku z 11 września 2001 r., mają dość niezwykłe losy. W 2017 r., po śmierci architekta Josepha Salomona, prawie wylądowały na śmietniku.

Wszystko dlatego, że córka postanowiła wyrzucić dokumenty z domu ojca w Phoenix w Arizonie myśląc, że są bezwartościowe. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności papiery trafiły jednak do sprzedawcy antyków Jake’a Haasa, który zaniósł je do lombardu.

Plany wystawiono na sprzedaż na przeznaczonej dla antykwariuszy aukcji książek w Nowym Jorku. Zgromadzona dokumentacja to zbiór ok. 500 dokumentów, rysunków i planów technicznych.

World Trade Center blueprints pulled from trash up for sale https://t.co/9FSnEBiGQa pic.twitter.com/ajjXlrx34q

— Archinect (@archinect) March 10, 2020