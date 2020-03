Policja będzie codziennie kontrolować miejsce pobytu objętych kwarantanną. To reakcja na epidemię koronawirusa

Policja otrzymała nowe wytyczne w związku z epidemią koronawirusa. Funkcjonariusze będą przynamjniej raz dziennie kontrolować objętych kwarantanną.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował, że funkcjonariusze będą co najmniej raz na dobę sprawdzać miejsca pobytu osób objętych kwarantanną. To nowe wytyczne w związku z kolejnymi przypadkami zakażeń koronawirusem.

Policja będzie kontrolować zarówno obecność w domu osób poddanych leczeniu, jak i oceniać, czy potrzebują one pomocy. Oznacza to, że umundurowani funkcjonariusze mogą codziennie pukać do drzwi wszystkich chorych.

Według danych resortu zdrowia w Polsce jest ponad tysiąc osób objętych kwarantanną domową. Natomiast stwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem stwierdzono obecnie 21.

Policjanci będą chodzić w pełnym umundurowaniu z uwagi na aktywność oszustów próbujących wykorzystać zagrożenie koronawirusem. Komendant Główny Policji podkreślił, że we wszystkich komendach wojewódzkich funkcjonują centra operacyjne, które są w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

– Codziennie do centrów operacyjnych trafiać będą wykazy osób objętych kwarantanną (…) te adresy będą przekazane do komend miejskich i powiatowych. Policjanci będą zobligowani, aby co najmniej raz na dobę skontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną – powiedział szef Policji.

Natomiast policjanci nie będą mieć bezpośredniego kontaktu z odwiedzaną osobą. Oznacza to, że objęty kwarantanną nie będzie musiał pokazywać dowodu osobistego ani przechodzić skanowania odcisków linii papilarnych.

Funkcjonariusz po przyjeździe na miejsce najpierw zadzwoni do lokatorki lub lokatora, którzy mają zostać soprawdzeni – np. telefonem lub przez domofon. – Będziemy dążyć do bezpiecznego potwierdzenia obecności tej osoby w miejscu zamieszkania – zapewnił szef Policji.

Źródło: TVP info