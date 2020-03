Bartyzel o działaniach rządu PiS ws. koronawirusa: „To jest TOTALITARYZM”

Jacek W. Bartyzel skomentował działania rządu PiS ws. koronawirusa. Wolnościowcowi nie podoba się, że państwo podejmuje decyzje za prywatnych właścicieli.

Dzięki specustawie ws. koronawirusa rząd PiS zyskał wiele nowych uprawnień. Budzi to wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku wolnościowej prawicy. To czego wcześniej obawiali się działacze m.in. z Konfederacji dzieje się na naszych oczach. Państwo bez konsultacji podejmuje decyzje za prywatnych przedsiębiorców. W ostrych słowach skomentował to Jacek W. Bartyzel.

„I macie skutek swojej ustawy. Rząd zamyka KINA. Rozumiecie? Rząd uzurpuje sobie prawo do zamknięcia kin! Nie, rząd nie jest ich właścicielem. Tak, jest to totalitaryzm” – napisał na Twitterze.

Tak duża władza w rękach obozu rządzącego rzeczywiście może napawać niepokojem. Trudno ocenić czy koronawirus naprawdę stwarza tak duże zagrożenie, byśmy bez buntu oddawali rządzącym swoje wolności.

Tego typu sytuacja może być również niebezpiecznym precedensem. Kolejne rządy mogą wykorzystywać ją w przyszłości do ograniczania praw Polaków.