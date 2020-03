Koronawirus w Polsce. Rząd zamknie szkoły?

Koronawirus dotarł już do Polski. Potwierdzono ponad 20 przypadków zakażenia. Jak donosi „Super Express”, premier miał podjąć decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobków.

Koronawirus atakuje w Polsce. Szpitale postawiono w stan najwyższej gotowości. Polacy robią także zapasy jedzenia. „Super Express” podaje natomiast, że premier Mateusz Morawiecki miał podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków.

Decyzja ta ma dotyczyć całej Polski. Zamknięcie placówek oświatowych ma maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Tabloid, powołując się na swojego informatora, podaje, że decyzja premiera ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej o godz. 10.

Wczoraj wiele polskich uczelni poinformowało o odwołaniu zajęć. Uniwersytet Warszawski zawiesił wykłady i ćwiczenia do 14 kwietnia, a do 30 kwietnia wydarzenia otwarte. Podobnie na obecną sytuację zareagowały także Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Jagielloński. Do 24 marca nie będzie zajęć także na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródła: se.pl/polsatnews.pl