Michnik i spółka mogą nie przeżyć epidemii koronawirusa. Akcje Agory ostro w dół po decyzji o zamknięciu kin

Grupa może nie przeżyć koronawirusa w Polsce. Akcje Agory poleciały na łeb po ogłoszeniu decyzji premiera o zamknięciu m.in. kin. Agora jest bowiem właścicielem sieci Helios. Sieć ta, podobnie jak inne, przez 2 tygodnie od poniedziałku będzie zamknięta.

Akcje Agory spadły o 20 proc., co oznacza obniżenie wyceny spółki o prawie 80 mln zł. To efekt decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu od poniedziałku szkół, uczelni, kin oraz innych obiektów kulturalnych. Czy Agorze uda się przeżyć koronawirusa w Polsce?

Jedna z największych sieci kin w Polsce to Helios. Ma 49 obiektów w całym kraju. Nie ogłoszono jeszcze ze strony firmy komunikatu o zamknięciu od poniedziałku czy też informacji o zakupionych wcześniej biletach. Jednak jest jasne, że decyzja rządu oznacza dla sieci gigantyczne straty.

– Oczywiście trudno na tę chwilę określić skalę problemu, ale reakcja inwestorów giełdowych wskazuje na to, że będzie istotna. Właścicielem Heliosa jest Agora, do której należy także m.in. „Gazeta Wyborcza”. Po informacji o tym, że kina będą musiały być zamknięte, kurs akcji Agory poleciał w dół i to mocno – podkreśla serwis money.pl.

Przed konferencją akcje Agory kosztowały ponad 8,50 zł za sztukę. Przed południem zaś wartość spadła do około 7 zł. To spadek o 20 proc.

Co gorsze dla firmy, to wielki spadek, ale nie pierwszy. Akcje Agory spadają od ponad pół miesiąca. Pod koniec lutego akcję można było zakupić za 13 zł. Obecnie ma najniższy kurs od końca 2014 roku.

Helios to jedno z głównych źródeł finansowych Agory. W 2018 roku grupa zainkasowała na sprzedaży biletów 236 mln zł. Sprzedaż wydawnicza to zaledwie połowa tej kwoty. Ponadto 90 mln zł to sprzedaż barowa w kinach.

Źródło: money.pl