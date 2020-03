PILNE! Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię

Tedros Adhanom Ghebreyesus Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia podczas środowej konferencji ogłosił, że koronawirus SARS-CoV-2 i powodowana przez niego choroba COVID-19 został uznany za pandemię.

– Pandemia nie jest słowem, którego używa się lekkomyślnie lub nieopatrznie. To słowo, jeśli użyte w niewłaściwy sposób, może powodować nieracjonalny strach – mówił.

Jak wyjaśnił to pierwszy przypadek gdy koronawirus spowodował pandemię.

– Codziennie wzywaliśmy kraje do podjęcia pilnych i agresywnych działań. Biliśmy na alarm głośno i wyraźnie – powiedział.

Tedros pochwalił także Iran, Koreę Południową i Włochy za przyjęte drastyczne działania mające na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa, mimo, że przykład Chin pokazuje, że są to działania bolesne dla gospodarki i społeczeństwa.

Wezwał wszystkie kraje do wdrożenia procedur alarmowych na tę ewentualność, informowaniu ludności o zagrożeniach i sposobach ich unikania, izolowania chorych, przygotowania szpitali i pracowników służby zdrowia do walki z chorobą.

– Jesteśmy w tym wszyscy razem, aby spokojnie robić właściwe rzeczy i chronić obywateli świata. To wykonalne. – zakończył.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020