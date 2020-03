Drożyzna w sklepach! Ile Polacy stracą na żywności przez koronawirusa? [GRAFIKA]

Marnotrawstwo żywności powoduje, że co dziesiąty Polak ponosi finansowe straty. Z powodu nietrafionych zakupów 44 proc. naszych rodaków traci co miesiąc do 200 zł.

Marnotrawstwo żywności powoduje, że co dziesiąty rodak ponosi jeszcze większe straty. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Ceny żywności na sklepowych półkach stale rosną, w 2019 r. było to 7,5 proc. Najmocniej Polacy odczuli zmianę cen cukru (o 20,7 proc.), mięsa (o 12,9 proc.), warzyw (o 12,3 proc.) i owoców (o 12,1 proc.). Nic nie zapowiada, by trend się odwrócił. Tylko w styczniu inflacja poszła w górę o 4,4 proc. (r/r) głównie za sprawą żywności, która zdrożała o 6,7 proc. (r/r).

Eksperci zapowiadają, że nie lepiej będzie w lutym. GUS poda lutowe wyniki inflacji w najbliższy piątek 13 marca. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na żywność inflacja może być jeszcze wyższa niż w styczniu – prognozuje Quality Watch.

Czy skłoni to Polaków do lepszego planowania wydatków na zakupy spożywcze? Byłyby pewnie szanse, gdyby nie zakupy robione na zapas ze względu na obawy o ryzyko jakie niesie ze sobą koronawirus. Półki sklepów pustoszeją, zapełniają się domowe spiżarnie i pewnie znów wydatki okażą się przeszacowane.

Z badania przeprowadzonego przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że na nietrafione zakupy traci pieniądze ponad połowa z nas (55 proc.). 44 proc. badanych wskazało, że co miesiąc ubywa im z tego powodu do 200 zł, 8 proc., czyli co dwunasty mówi, że marnuje nawet do 500 zł, a kolejne 3 proc., że jest to do 1000 zł i więcej.

Przy uwzględnieniu wyników badań, że 55 proc. dorosłych Polaków traci na zakupach i założeniu, że na żywności jest to min. 100 zł miesięcznie, ponad 17 mln osób wyrzuca do kosza przez rok 1200 zł. Łącznie w ciągu roku jest to ok. 21 mld zł – wylicza Quality Watch.

Źródło: bik.pl