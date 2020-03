Grecja oskarżana o stworzenie „obozów koncentracyjnych” dla migrantów na granicy z Turcją

„Pozaprawny obóz jest elementem taktyki stosowanej przez Grecję, aby zapobiec powtórzeniu się kryzysu migracyjnego z 2015 r”. – twierdzi gazeta. W obozie mają być przetrzymywani migranci, którzy następnie są odsyłani do Turcji.

Wszystko ma odbywać się poza prawem. Migrantów ładuje się do samochodów dostawczych bez tablic rejestracyjnych i odstawia później do Turcji. Amerykański dziennik powołuje się na zdjęcia satelitarne i relacje zawróconych migrantów. Jeden z nich twierdził, że więziono go niedaleko wioski Poros, na północnym wschodzie Grecji.

Częściowo potwierdzają to dziennikarze AFP twierdzący, że widzieli zakapturzonych żołnierzy greckich wzdłuż granicy, którzy pakowali złapanych po swojej stronie migrantów do pojazdów wojskowych i nieoznakowanych ciężarówek.

The Greek PM must answer now: Is the NYT article accurate? Is there a detention centre in Greece where refugees are beaten, robbed and from which they are expelled back to Turkey without being granted their inalienable right to apply for asylum? https://t.co/Pmx2nSrpJy

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2020