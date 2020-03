Imperialistów w Europie pozostało tyle co na lekarstwo. Kto jeszcze tęskni za imperium [SONDAŻ]

Rozmaitej maści lewicowi dekolonialiści pewnie i tak chwytają się z przerażenia za głowy. Pewnie ich zdaniem ciągle zbyt wielu Europejczyków wciąż jest dumnych ze starych imperiów swoich krajów.

Badanie YouGov miało odpowiedzieć na pytanie, jak ludzie w różnych krajach europejskich i azjatyckich postrzegają swoje dawne kolonie. Wyszło na to, że najbardziej dumni ze swojej spuścizny są Brytyjczycy i Holendrzy. Francuzi najmniej, ale być może dlatego, że ich byłe kolonie dalej sprawiają im sporo kłopotów.

27% brytyjskich respondentów stwierdziło, że chciałoby powrotu do czasów imperium. Za nimi są Holendrzy (26%), Belgowie (21%) i Francuzi (17%).

Ponadto jedna trzecia Brytyjczyków (33%) uważa, że ​​ich dawne kolonie radzą sobie lepiej właśnie dzięki swojej kolonialnej przeszłości. W tej kategorii Japonia zajmuje drugie miejsce (32%), a tuż za nią jest Francja (30%) i Holandia (27%).

Ci, którzy nie chcieliby powrotu czasów imperialnych stanowią tylko 45% respondentów w Holandii i 50% w Wielkiej Brytanii. Za to nie chce kolonii większość Francuzów (59%), 70% Japończyków i 71% Włochów.

Poziom większej dumy, niż zawstydzenia z przeszłości kolonialnej osiągnął 50% wskazań w Holandii i 32% w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii liczba ta spada do 11%, a w Niemczech do 9% (byli pytani o imperium II Rzeszy z lat 1871–1918).

Jon Wilson, profesor historii z King’s College London, tłumaczy te różnice tym, że w niektórych krajach mówiono i psiano dużo o przemocy stosowanej wobec swoich kolonii, w Belgii o Kongo, we Francji o Algierii, we Włoszech o Etiopii. Holandia, podobnie jak Wielka Brytania, takiej debaty nigdy nie odbyła.

