Po dwóch miesiącach sporów Iran zgodził się przekazać Ukrainie czarne skrzynki zestrzelonego Boeinga.

Farhad Parvaresh, który kieruje delegacją Iranu przy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Montrealu (ICAO), powiedział, że władze lotnictwa cywilnego w Teheranie zaprosiły również inne zainteresowane kraje do wzięcia udziału w odczytaniu danych z rejestratora danych lotu (FDR) i rejestratora dźwięków w kokpicie (CVR).

Umożliwi to udział w badaniu ekspertom ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Kanady oraz przedstawicieli ICAO.

Minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe Champagne określił tę decyzję jako krok we właściwym kierunku.

– Z zadowoleniem przyjmujemy te słowa, ale oczywiście ocenimy Iran po jego działaniach – powiedział dziennikarzom.

Ottawa wielokrotnie naciskała na Teheran, by przekazał uszkodzone czarne skrzynki z zestrzelonego Boeinga, na pokładzie którego zginęło 57 obywateli Kanady. Iran zapewnił również, że w razie potrzeby przekaże FDR i CVR do Francji, poinformował Champagne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ICAO badanie przyczyn wypadku lotniczego prowadzi upoważniony do tego organ kraju na terenie którego doszło do wypadku lub incydentu lotniczego. Akredytację do udziału w badaniu ma także kraj, na terenie którego wyprodukowano samolot oraz kraj, na terenie którego siedzibę ma wykorzystująca go linia lotnicza.

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski Boeing 737, należący do Ukraine International Airlines.

W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.