Koszykarz żartował z koronawirusa i dotykał wszystkich mikrofonów na konferencji. Niedługo potem potwierdzono u niego zarażenie [VIDEO]

Pierwszy koszykarz w NBA zakażony koronawirusem „złapał” go na własne życzenie. Rudy Gobert z Utah Jazz jeszcze niedawno żartował sobie z epidemii. W trakcie spotkania z dziennikarzami demonstracyjnie dotknął każdego mikrofonu oraz dyktafonu, jaki się przed nim znajdował. Chciał pokazać, że wirus mu nie straszny i najprawdopodobniej właśnie wtedy się zaraził.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020