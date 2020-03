Lek przeciw koronawirusowi? Gwałtownie rośnie popyt na ten preparat

Czterokrotnie wzrósł w ciągu krótkiego czasu na Węgrzech popyt na pewien preparat. Rozniosła się wieść, że to lek przeciw koronawirusowi, który może pomagać zakażonym. W efekcie, zdarza się, że nie mogą go dostać chorzy, którzy regularnie je przyjmują.

Już wcześniej sugerowano, że środek może być skuteczny także jako lek przeciw koronawirusowi.

Preparat zawiera chlorochinę. Pierwotnie stosowano go przeciwko malarii. W ostatnich latach przepisuje się w przypadku przewlekłych autoimmunologicznych chorób zapalnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jeden z czytelników powiadomił Index.hu, że codziennie musi przyjmować wspomniany lek jako terapię bazową, ale w tej chwili stał się on niedostępny. Według relacji czytelnika, był on w 10 aptekach, ale obecnie nigdzie nie może go dostać. W kolejnych 15 powiedziano mu przez telefon, że nie ma go na stanie i nie wiadomo, kiedy będzie dostępny.

Krajowy Instytut Farmacji i Żywienia potwierdził portalowi, że popyt na wspomniany lek wzrósł w marcu czterokrotnie. Może się więc wydarzyć, że sporadycznie wyczerpią się zapasy. Instytut zapewnił jednak, że zaopatrzenie jest ciągłe. Właśnie dodarł do kraju nowy transport w wielkości odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu zapotrzebowaniu.

Gdy wybuchła w Chinach epidemia koronawirusa, wirolog z belgijskiego uniwersytetu w Leuven, Marc van Rast zasugerował, że lek ten może być skuteczny także przeciw tej chorobie. Podczas testów w 2004 r. belgijscy naukowcy uznali, że może on być pomocny w leczeniu SARS, również wywoływanego przez koronawirusa.

– W badaniach klinicznych w Chinach wykazano, że fosforan chlorochiny, stary lek stosowany w leczeniu malarii, ma widoczną skuteczność i akceptowalne bezpieczeństwo przeciwko zapaleniu płuc związanemu z COVID-19. Zaleca się włączenie tego leku do następnej wersji wytycznych. Dotyczą one zapobiegania, diagnozowania i leczenia zapalenia płuc spowodowanych przez COVID-19 wydanych przez Narodową Komisję Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej w leczeniu zakażenia COVID-19 w większych populacji w przyszłości – czytamy w bazie PubMed.

