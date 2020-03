PILNE! Kolejne 3 przypadki koronawirusa w Polsce. To już 47 potwierdzonych zakażeń

MZ: odnotowano 3 nowe przypadki koronawirusa, łącznie w Polsce 47 przypadków.

Wczesnym rankiem 12 marca MZ informowała o 13 nowych przypadkach zakażenia. Przed godziną 10:00 doszły kolejne 3 potwierdzone przypadki. Łącznie w Polsce wykryto koronawirusa u 47 osób.

– Są to osoby, które miały duże ryzyko zarażenia – mówił rano minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie TVN24 o pierwszych 13 przypadkach.– W całej Polsce jest do sprawdzenia kilkadziesiąt tysięcy testów. One cały czas spływają. Dziennie możemy przerobić dwa tysiące – dodaje.

Za tydzień będzie 1000 chorych?

– Za tydzień, może trochę dłużej, będzie w Polsce nawet około 1000 osób z potwierdzonym zakażeniem– ocenił minister zdrowia na antenie TVN 24.

Szumowski poinformował, że w Polsce jesteśmy w stanie przeprowadzać 2 tysiące testów dziennie.

– Zrobienie testu trwa mniej niż osiem godzin. Na razie nie ma potwierdzonej skuteczności szybszych testów. WHO nie zalecało innych, bo miały za małą czułość– powiedział minister.

Źródło: PAP, TVN 24