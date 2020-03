PILNE! Koniec Pucharu Świata w skokach! Stoch zwycięża w Raw Air a Kraft z Kryształową Kulą

No i stało się, koronawirus dopadł skoki narciarskie! Konkursy w norweskim Trondheim oraz Vikersund zostały odwołane! Puchar Świata 2019/2020 zakończono. Oznacza to, że Kamil Stoch wygrał Raw Air, a Stefan Kraft po raz drugi w karierze zdobył Kryształową Kulę.

Niestety wirus z Wuhan dotknął kolejny sport. FIS na spotkaniu z trenerami i szefami związków poinformował, że zda się na krajowe władze i to one rozstrzygną, czy zawody w Trondheim, a następnie Vikersund dojdą do skutku.

Po 14 w Oslo podczas konferencji prasowej premier Norwegii Erna Solberg poinformowała o odwołaniu wszelkich imprez sportowych od czwartku od godziny 18:00. Oznacza to, że na pewno nie odbędą się konkursy w Vikersund. Odwołano także zawody w Trondheim. Oznacza to zakończenie sezonu.

Oznacza to, że zwycięzcą cyklu Raw Air został Kamil Stoch, który prowadził po zmaganiach w Oslo i Lillehammer oraz środowym prologu w Trondheim. Natomiast Kryształową Kulę po raz drugi w karierze wygrał Stefan Kraft.

Co prawda nie ma oficjalnej decyzji w sprawie mistrzostw świata w lotach w Planicy, które odbędą się 19–22 marca. Jednak z powodu paniki i coraz większej liczby zarażonych przeprowadzenie zawodów na Letalnicy wydaje się nierealne.

Dodajmy, że koronawirus niszczy także piłkę nożną. Już oficjalnie wiadomo, że odwołano mecze U-17 i U-19 na świecie. Rozgrywki Serie A zawieszono, w drużynie Juventusu – Daniele Rugani zaraził się koronawirusem. Także słynny Real Madryt przechodzi kwarantannę!

Jeżeli chodzi o polską Ekstraklasę, sezon ma być dograny ale bez udziału publiczności. Choć, jak zaznaczył prezes PZPN, możliwe jest natychmiastowe odwołanie rozgrywek. W takim wypadku, mistrzem zostanie zespół z najwyższą liczbą punktów po rozegraniu pełnej kolejki, która zostanie rozegrana w ten weekend.

Źródło: TVP Sport/ Twitter