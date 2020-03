PILNE! Koronawirus w Polsce. 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Koronawirus w Polsce. MZ: 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łącznie 44.

Już 44 osoby w Polsce zainfekował koronawirus z Wuhan. Ministerstwo Zdrowia podaje, że nowe przypadki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), trzech osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica), trzech osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź).

– Są to osoby, które miały duże ryzyko zarażenia – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie TVN24.– W całej Polsce jest do sprawdzenia kilkadziesiąt tysięcy testów. One cały czas spływają. Dziennie możemy przerobić dwa tysiące – dodaje.

(3/3) W sumie mamy 44 przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. #koronawirus — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 12, 2020

Źródło: PAP, TVN 24, MZ